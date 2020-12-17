شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن التعاقد على تأهيل 3004 كيلومترات من الترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمود السعدى المشرف على المشروع القومى لتأهيل الترع، بوزارة الموارد المائية والرى، أن إجمالى الأطوال المتعاقد عليها للتأهيل 3004 كيلو متر، وأن إجمالى ما تم تأهيله 569.95 كيلو متر.

وشدد السعدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على الشركات المنفذة بضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمنى وعمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الاشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان الانتهاء من التنفيذ فى المواعيد المحددة.

ويبلغ طول شبكة الترع العمومية 33 الف كيلو متر طولى، حيث تم حصر جميع الترع المتعبة والتى يوجد بها مشاكل فى وصول المياه إلى النهايات ويوجد أيضا انهيارات بالجسور و بلغ الطول الاجمالى لهذه الترع حوالى 7000 كيلو متر طولى والتى تحتاج إلى أعمال التأهيل .

ووجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، بمتابعة تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد، نظراً لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.

الجدير بالذكر أن الدولة أعطت أولويه لقرى مبادرة "حياة كريمة" والتى تستهدف القرى الأقل دخلاً، لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع التحول من نُظم الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث.