محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تحديثات جديدة لحالة الطقس اليوم الخميس.
وقالت الهيئة في بيان لها، أنه نظرا للتغيرات الحادة والسريعة لهذا التوقيت من العام هناك بعض التغيرات في الأحوال الجوية، والتي تتمثل في أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أسوان والأقصر وبحيرة ناصر وأبو سمبل.
وأكدت الهيئة أن الأمطار قد يصاحبها رياح مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.
كانت هذه تفاصيل خبر تغيرات حادة وسريعة وأمطار.. تحديثات جديدة من الأرصاد عن طقس اليوم الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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