حدث ليلا| ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. وموعد وصول 500 ألف جرعة لقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث على النحو التالي:

544 إصابة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 269 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 105719 حالة حتى اليوم.

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متحدث الرئاسة ينشر فيديو لاستقبال السيسي لولي عهد أبوظبي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، خلال زيارته لمصر.

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متحدث الحكومة: وصول 500 ألف جرعة من اللقاح الصيني قبل نهاية ديسمبر

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر ستحصل على نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد قبل نهاية ديسمبر، على أن يبدأ التطعيم في الأسبوع الأول من شهر يناير 2021.

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المحافظ: لا تعطيل للدراسة غدًا بالقاهرة

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على انتظام الدراسة غدًا الخميس في مدارس العاصمة.

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متحدث مجلس الوزراء: توزيع لقاح كورونا مهمة حصرية لوزارة الصحة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن توزيع لقاح كورونا سيكون مهمة حصرية لوزارة الصحة وإن المرحلة الأولى لتوزيع اللقاح ستشمل الفئات المستهدفة الأولى بالرعاية.

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مصر تنجح في تسجيل النسيج اليدوي بالصعيد على قوائم التراث الثقافي باليونسكو

نجحت مصر في تسجيل النسيج اليدوي بالصعيد على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو، وذلك عبر جهود وزارتي الثقافة والخارجية وهو الملف الخامس الذي تم تسجيله بعد السيرة الهلالية والتحطيب والأراجوز والممارسات المرتبطة بالنخلة.

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9 رئيس الإنجيلية ينصب سمير يونان قسًّا جديدًا لكنيسة الفيوم "صور"

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأربعاء، في حفل تنصيب القس سمير يونان، قسًّا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية بالفيوم.

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الجيزة: انقلاب "أتوبيس" بترعة الزمر بمنطقة بشتيل "صور"

تلقت محافظة الجيزة بلاغا بسقوط أتوبيس بترعة الزمر ببشتيل بمركز أوسيم وذلك نتيجة تفادي السيارة لتوكتوك في الاتجاه المعاكس.

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