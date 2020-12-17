8 هزات في شهر.. هل دخلت مصر حزام الزلازل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على أن مصر لم ولن تدخل ما يسمى بـ "حزام الزلازل" كما يكرر البعض هذه الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح القاضي، لمصراوي، أن الزلازل تحدث بشكل طبيعي يوميا، ومن الوارد أن يتخطى أحد الزلازل درجة 3.30 ولا يشكل ذلك خطورة على المواطنين كما يردد البعض.

وأشار القاضي، إلى أن المعهد لاحظ خلال الآونة الأخيرة، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الشائعات حول الزلازل وتضخيم الأمور بشأنها، والحديث عن نهاية العالم والكون، ما تسبب في حالة من الذعر والهلع بين المواطنين، مؤكداً أن ذلك غير طبيعي وتؤثر على الحياة اليومية للمواطنين بشكل كبير.

وعن تكرار الزلازل بشكل كبير، قال القاضي، إن الأسباب الحقيقية وراء ذلك مؤخرا يرجع إلى التطور الكبير في أجهزة المعهد القومي للبحوث الفلكية، وأجهزة الرصد ونظام التحليل، مما ساعدنا على رصد هذه الزلال ـ "الصغيرة والكبيرة" ـ والإعلان عنها فورا للجميع حتى الزلزال الذي يسجل درجتين.. ودرجتين ونصف والتي كان المعهد لا يعلن عنها قبل ذلك، بهدف منع إثارة البلبلة في المجتمع.

وتابع رئيس المعهد: في الحقيقة الزلازل مش كتيرة ولا حاجة.. ودي المعدلات الطبيعية الخاصة بها وأماكن الزلال التي تقع فيها الزلازل "هي هي" مفيش فيها تغييرات، لكن تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي وقوع زلزال وعشان ما نسيبش الدنيا عايمة وكل فرد يكتب ويقول اللي عايزه.. طيب يا جماعة أهو في زلزال محدش حس بيه.. ونقفل الطريق على أي حد يشكك أو يثير الذعر والبلبلة بين المواطنين.

وأضاف: مهم توصيل المعلومة الصحيحة للمواطنين حتى لو كانت صغيرة ومفيش فيها أضرار أو مخاطر.. والمعلومة الصحيحة عند الناس هتمنع معلومات خطأ وتكرار الزلازل لا يمثل خطورة على المواطنين خاصة أنها ليست في نفس المكان.

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، عددا من الهزات الأرضية -"الزلازل"- خلال الفترة من 14 أكتوبر الماضي وحتى 15 ديسمبر الجاري وذلك على النحو التالي:

- الزلزال الأول، يوم 14 نوفمبر الماضي، وقعت هزة أرضية في شرق محافظة القاهرة، وذلك بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر.

- الزلزال الثاني، يوم 19 نوفمبر، وقعت هزة أرضية شرق القاهرة، وعلى بعد 13 كم جنوب شرق العاصمة الإدارية وذلك بقوة 3.0 درجة.

- الزلزال الثالث، يوم 22 نوفمبر الماضي وقعت هزة أرضية في منطقة الدلتا، وعلى بعد 10 كم جنوب شرق المحلة الكبرى، وذلك بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر.

- الزلزال الرابع يوم 25 نوفمبر وقعت هزة أرضية في منطقة البحر المتوسط بالقرب من السواحل المصرية بقوة 3.8 درجة شمال مدينة مرسى مطروح.

- الزلزال الخامس، يوم 25 نوفمبر وقعت هزة أرضية على بعد 170 كيلو شمال مدينة الإسكندرية بقوة 4.2 درجة.

- الزلزال السادس، يوم 5 ديسمبر، حيث وقعت هزة أرضية جنوب تركيا وعلى بعد 500 كم شمال دمياط، وذلك بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر.