شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن تحديثًا لحالة الطقس المتوقعة الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ قليل تحديثاً لحالة الطقس المتوقعة من توقيت 00 – 06 اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020.

نظراً للتغيرات الحادة والسريعة لهذا التوقيت من العام هناك بعض التغييرات الطارئة في الأحوال الجوية كالآتي :

فرصة أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من أسوان والأقصر وبحيرة ناصر وأبو سمبل ، يصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.