شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن تحديثًا لحالة الطقس المتوقعة الخميس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ قليل تحديثاً لحالة الطقس المتوقعة من توقيت 00 – 06 اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020.
نظراً للتغيرات الحادة والسريعة لهذا التوقيت من العام هناك بعض التغييرات الطارئة في الأحوال الجوية كالآتي :
فرصة أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من أسوان والأقصر وبحيرة ناصر وأبو سمبل ، يصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.
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الوضع في مصر
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اصابات
123,153
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تعافي
105,719
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وفيات
6,990
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