شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تواصل حملتها لتنظيف وتعقيم المساجد على مستوى الجمهورية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة الأوقاف حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد على مستوى الجمهورية استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل)، وانطلاقًا من دور المسجد وأهميته، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وتؤكد قيادات الوزارة أن الاهتمام بنظافة المساجد وتعقيمها والالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية مساهمة فعلية في بقاء بيوت الله (عز وجل) مفتوحة لعمارها، لذلك فإن تعقيم المساجد من أهم الأولويات في هذه المرحلة إسهامًا في الحد من انتشار فيروس كورونا وحمايةً للمساجد، والمجتمع.

واختتمت: «نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، وعن مصرنا الغالية وسائر بلاد العالمين، وألّا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى».

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