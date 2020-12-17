شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يحيى اليوم العالمى للغة العربية بتخصيص كلمة فى طابور الصباح بالمعاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر قطاع المعاهد الأزهرية، عمل برنامج بجميع المعاهد الأزهرية للاحتفال باليوم العالمى للغة العربية، ويبدأ من اليوم الخميس ولمدة أسبوع، وذلك فى إطار الحرص على اللغة العربية والبرنامج سيكون عبارة عن الاتى:

كلمة فى طابور الصباح ثم تشكيل لجنة من ادارة المعهد مخصصة فى اللغه العربية تكون مهمتها مراجعة جميع اللافتات واللوحات والمكاتبات مراجعة لغوية دقيقة تليق بالمؤسسة العريقة وايضا يتم تشكيل لجنة من المناطق والادارات التعليمية للمراجعة الدقيقة لجميع المكاتبات الصادرة منها.

وتحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للغة العربية فى الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام.

ففي هذا التاريخ من عام 1973م، اعتمدت الجمعية العامة اللغة العربية لغة عمل رسمية، لتكون بذلك إحدى اللغات الست التي تعمل بها الأمم المتحدة، وهي: العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية والروسية والإسبانية.

ويحتفل النادي العربي في الأمم المتحدة سنوياً بهذه المناسبة من خلال البعثات الدبلوماسية العربية، فيقيم معرضاً للكتب والأعمال الفنية للدول العربية المشاركة في هذا الاحتفال، فضلاً عن إقامة حفل منوعات يشتمل على الكلمات والشعر وفقرات متنوعة من الفنون الشعبية العربية.