شكرا لقرائتكم خبر عن 11 معلومة عن موقف الوراق الجديد.. أبرزها القضاء على 8 مواقف عشوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنشأت محافظة الجيزة موقف الوراق الجديد، أسفل محور روض الفرج بنطاق حي الوراق، والمقام على مساحة 10 آلاف متر كمرحلة أولى ليكون موقف نموذجي يستوعب كافة الخطوط الداخلية ولنقل المواقف العشوائية المتواجدة بصورة غير منظمة بحي الوراق.

ويعرض ”الخليج 365” أهمية موقف الوراق في القضاء على المواقف العشوائية بالوراق وتحقيق السيولة المرورية.

1. الموقف بديل لـ 8 مواقف عشوائية بالوراق.

2. سيتم انشاء مرحلة ثانية للموقف لاستيعاب كافة السيارات بشوارع الوراق.

3. الموقف مصمم ليضم 600 سيارة من الخطوط المنتشرة بحى الوراق.

4. الموقف يعمل بشكل الكترونى من خلال بوابات الدخول والخروج.

5. به نظام الكترونى لتحصيل الكارتة يرتبط بفتح البوابات.

6. يضم خطوط "المؤسسة، رمسيس، عتبة، تحرير ، روض الفرج، منشأة القناطر، أوسيم، برطس، الكوم الأحمر، شارع عشرة والجزيرة" .

7. له أسوار خارجية وبوابات الكترونية ذكية لدخول وخروج السيارات .

8. به خدمات أمنية وكاميرات مراقبة لمتابعة الموقف من الداخل والخارج.

9. يضم لافتات إلكترونية بخطوط سير السيارات ومقاعد لجلوس وانتظار المواطنين .

10. يضم كافيتريات ومحال نموذجية لخدمة المترددين عليها وغرف للخدمات .

11. تم تدعيم الموقف بدورات مياه وشبكة صرف حديثة وبالوعات لتصريف الامطار .