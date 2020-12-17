شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تعلن الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة سوهاج، مساء الأربعاء، الكشوف النهائية بأسماء الطلاب والطالبات المرشحين لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين ١٠٠٤ مرشحين، بواقع ٦٧٠ طالبا و٣٣٤ طالبة.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن إدارة الجامعة تدعم بشكل كامل هذا الحدث الهام المتمثل في إنتخابات الإتحادات الطلابية، لدورها الكبير في تنظيم الأنشطة الطلابية، إلى جانب أهميتها في تحفيز الطلاب على المشاركة السياسية الإيجابية بالمستقبل، ودعم التواصل بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس.

من جهته، أوضح صبري محمد، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالجامعة، أن إجمالي المرشحين باللجان المختلفة بكليات الجامعة جاء كالتالى: لجنة الأسر ١٤٥ طالب وطالبة، ولجنة النشاط الرياضي ١٥٥ طالب وطالبة، واللجنة الثقافية والإعلامية ١٦٢ طالب وطالبة، واللجنة الفنية ١٥٣ طالب وطالبة، والجوالة والخدمة العامة ١٢٤ طالب وطالبة، ولجنة النشاط الإجتماعي والرحلات ١٥١ طالب وطالبة، و١٢٨ طالبا وطالبة في لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي.