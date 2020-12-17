شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «أوقاف القليوبية» يتحدث عن «الوطن والهوية المصرية» في آداب بنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت كلية الآداب بجامعة بنها، برئاسة الدكتورة عبير الرباط، عميد الكلية، الأربعاء، الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف، لإلقاء محاضرة حول «الوطن والهوية المصرية»، بحضور وكلاء وعدد من اعضاء هيئة التدريس والطلاب من مختلف الفرق بالكلية.

تحدث وكيل الوزارة، عن مضمون كلمة «الوطن»، وبيان مكانته من خلال نصوص القرآن والقراءة الواعية لدروس السيرة النبوي، محذرا من مرتكزات الجماعات المتطرفة، للسيطرة على عقول الشباب، ومنها التكفير، ثم جاهلية المجتمع حتى الوصول لجحود الوطن، والتنمر به، والعمل على تخريبه من خلال ايديولوجيات فاسدة لا تمت للانسانية بصلة.

وأوضح «أبوالسعود» معنى الهوية عموما، مع التركيز على الهوية الفريدة لبلدنا العزيزة مصر، لافتا إلى ان إنطلاق مؤسسة الأوقاف لنشر التوعية بجميع المؤسسات التعليمية يأتى من خلال توجيه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، واهتمامه الشديد ومتابعته المستمرة لهذا الشأن.

وفي نهاية اللقاء، قدمت عميدة الكلية الشكر والتقدير لوكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، عل تشريفه كلية الآداب، والمحاضرة الشيقة المثمرة التي حثت الطلاب على الإنتماء والولاء لمصرنا الحبيبة الغالية.

كما وجه قيادات الكلية الشكر لمؤسسة الأوقاف على جهودها في نشر الوعى لدى الشباب وبث قيم الإنتماء فيهم نحو وطنهم الغالي.

وكيل أوقاف القليوبية يتحدث عن «الوطن والهوية المصرية» بآداب بنها

وكيل أوقاف القليوبية يتحدث عن «الوطن والهوية المصرية» بآداب بنها

وكيل أوقاف القليوبية يتحدث عن «الوطن والهوية المصرية» بآداب بنها

وكيل أوقاف القليوبية يتحدث عن «الوطن والهوية المصرية» بآداب بنها

وكيل أوقاف القليوبية يتحدث عن «الوطن والهوية المصرية» بآداب بنها

وكيل أوقاف القليوبية يتحدث عن «الوطن والهوية المصرية» بآداب بنها