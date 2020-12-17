شكرا لقرائتكم خبر عن البديل الآمن لـ"سوق الجمعة".. ما لا تعرفه عن سوق التونسى الجديد بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت أجهزة محافظة القاهرة أشهر وأقدم سوق شعبى فى مصر، وهو سوق الجمعة أو سوق التونسى بالخليفة، والذى كان يضم 5 أسواق بها أنشطة مختلفة مثل السيراميك والأدوات الصحية والموبيليا والأثاث المستعمل ومواد البناء، بالإضافة إلى سوق الحيوانات، أو سوق الكلاب.

ويعرض ”الخليج 365” أهم المعلومات عن سوق التونسى الجديد، البديل لسوق الجمعة والذى تم نقل الباعة إليه:

1- يقع بحى البساتين على بعد 1 كيلومتر تقريبا من السوق القديم.



2- المحافظة وفرت سيارات وعمال لنقل بضائعهم من السوق القديم للسوق الجديد.

3- مجمع أسواق التونسى يقع على مساحة 60 ألف متر.

4- يستوعب السوق الجديد 7 أسواق عشوائية.

5- به أنشطة السيراميك والأدوات الصحية ومواد البناء والأثاث المستعمل و الالمونتال والخردة.

6- يتصل بطريق الأوتوستراد ويحيط به طرق من جميع الاتجهات.

7- تكلفة إنشاء السوق 300 مليون جنيه تقريبا.

8- يضم 640 محلا موزعين على 5 قطاعات.

9- يضم نقطة إطفاء بها 4 سيارات إطفاء، ونظام مكافحة الحريق مدعم بخزان مياه لتوفير مياه الإطفاء ، ونقطة شرطة ومنظومة مراقبة.



10- السوق يتوسط الأوتوستراد وشارع الجزائر وشارع بين المدابغ، وتم ربطه بمدخل من الأوتوستراد ومخرج من الدائرى و الاوتوستراد.

11- محاط بسور خارجى لتأمينه وبه 7 بوابات لدخول الأفراد والسيارات.