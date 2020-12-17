أخبار × 24 ساعة.. الحكومة تعلن استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. التعليم: قرار ترقية 301 ألف معلم فرصة لحصولهم على زيادة أكبر بالبدل رئيس لجنة مكافحة كورونا: بعض المتعافين ثبت معاناتهم من ضعف الرغبة الجنسية الصحة تسجل 544 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و24 وفاة الرئاسة: السيسى وبن زايد تبادلا الزيارات 23 مرة منذ عام 2014 لجنة مكافحة كورونا: بدء تسجيل الحصول على اللقاح عبر المنصة الإلكترونية اليوم الأرصاد: تراجع حدة الأمطار ابتداء من الغد واستمرار انخفاض درجات الحرارة الحكومة ترجئ عقد العموميات العادية وغير العادية للهيئات الرياضية 6 أشهر الحكومة تعلن استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء الحكومة تدرس إصدار قرار لتحصيل غرامات فورية من مخالفى الإجراءات الاحترازية وزيرة الهجرة: مصر تخطت تحديات عام 2020 بثبات وماضية نحو تحقيق التنمية الشاملة وزيرة الصحة: توفير الأكسجين بكميات أكبر لمواجهة الموجة الثانية من كورونا متحدث الوزراء: من الوارد إصدار قرار جديد خلال أيام بشأن احتفالات رأس السنة التعليم تؤكد مشاركة 97% من طلاب أولى ثانوى فى الامتحان التدريبى البابا تواضروس: طه حسين كان ضريرا ولكن ثقته بنفسه جعلته من عظماء مصر وزيرة التخطيط : مصر تقدمت 11 مركز فى مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وزيرة الهجرة: نواجه حرب طمس الهوية.. وقتل اللغة العربية قتل للثقافة

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