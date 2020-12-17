شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب أطباء الأسنان: 5 شهداء بسبب كورونا وصرف الدعم لـ144 مصابا من الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، إن إجمالى عدد شهداء فيروس كورونا المستجد من أطباء الأسنان، بلغ 5 شهداء، فيما وصلت أعداد الإصابات والتى تم صرف دعم لهم من اتحاد نقابات المهن الطبية نحو 144 طبيبا للأسنان، موضحا أن تلك الأعداد هى الأقل بين أعضاء الفريق الطبى، رغم أن أطباء الأسنان هم الأكثر عرضه لمخاطر العدوى.

وأوضح هيكل، لليوم السابع، أن ذلك يرجع إلى أن تطبيق قواعد مكافحة العدوى أساس عمل أطباء الأسنان، والالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل انتشار جائحة كورونا، نظرا لطبيعة عملهم مع الفم أحد أبرز مصادر العدوى بالعديد من الأمراض، لافتا إلى أن "الفيس شيلد" والذى انتشر مع بداية فيروس كورونا، أحد أجزاء زى أطباء الأسنان التقليدى.

وأوضح الدكتور محمد خطاب، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، أن أطباء الأسنان يشاركون بشكل أساسى ضمن فرق فرز مصابى فيروس كورونا فى المستشفيات.