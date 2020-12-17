شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنا مع انطلاقها اليوم.. تعرف على محظورات الدعاية بالانتخابات الطلابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الخميس ، فترة الدعاية الانتخابية للانتخابات الطلابية على مستوى الجامعات والتى من المقرر أن تستمر على مدار 3 ايام وفقا لما حدده الجدول الزمنى لأعمال انتخابات الاتحادات الطلابية .

وحددت اللائحة الإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017 عدد من الضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية بالإضافة إلى القواعد الجامعية التى تشترط عدم مخالفة التقاليد الجامعية وفيما يلى نرصد أبرز المحظورات الخاصة بالدعاية فى الانتخابات الطلابية :

1 - تعمد إتلاف جدران الكليات بكتابة عبارات الدعاية الانتخابية واستخدام اقلام الالوان والطباعة

2 - استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية

3 - استخدام الشعارات الطائفية فى الدعاية الانتخابية

4. استخدام الشعارات السياسية والحزبية بالدعاية

5. إتلاف الاشجار بالجامعة لتعليق لافتات الدعاية

6. ‏الترويج والدعاية لمكاتب خارجية خلال الدعاية الانتخابية أثناء توزيع البرنامج الانتخابى

7. استخدام مكبرات الصوت في الطرقات والحرم الجامعي

8. استخدام أي صور أو بوسترات أو إرشادات مخالفة للأعراف والتقاليد الجامعية