جهود أمنية لضبط المتهم باغتصاب طفلة مُعاقة في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة، جهودها لضبط المتهم الرئيسي في واقعة اغتصاب طفلة معاقة وحملت منه، وساعدت جدة الفتاة المتهم في ارتكاب جريمته.

كان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغا بالواقعة، وبالتحقيق أكدت التحريات أن جدة المجني عليها سلمتها للمتهم مستغلة عدم إدراك الطفل وإعاقتها.

وألقت الشرطة القبض على الجدة المتهمة، وتبين أنها تزوجت من المتهم الهارب منذ عدة سنوات، وأنه يصغرها بـ30 عاما.

ونفت الجدة في اعترافاتها الاتهامات المنسوبة إليها، وحُرر محضر بالواقعة، أُحيل للنيابة العامة التي قررت حبستها على ذمة الواقعة،

فيما كُلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة القبض على المتهم مرتكب الواقعة من خلال فحص خط سيره وتعاملاته.