شكرا لقرائتكم خبر عن زغاريد في «عزل الباجور» احتفالًا بخروج 12 متعافيًا من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت عدد من المتعافيات من فيروس كورونا في المنوفية الزغاريد أثناء خروجهن من مستشفى عزل الباجور ابتهاجًا بالشفاء، وذلك أثناء قيام الدكتور وليد الشريف مدير المستشفى باعطاء النصائح الطبية اللازمة قبل الخروج من المستشفى لاستكمال العلاج في المنزل.

وشهدت مستشفى عزل الباجور خروج 12 متعافيًا جديدًا من المستشفى اليوم، ونصح مدير المستشفى المتعافين بأن يقوموا بتوعية المحيطين بهم بتجنب الاختلاط والزحام والأفراح والمآتم والتباعد واستخدام الكمامات.

وشدد «الشريف» على أهمية استكمال العلاج في المنزل، مشيرًا إلى أن المستشفى ستقوم بتخريج عدد جديد من المتعافين من الفيروس اليوم.

وأكد مجدى عبدالله، أحد المتعافين، أن العناية فائقة بالمرضى من طاقم الأطباء والتمريض في المستشفى والعمال الجميع كان يتسابق لخدمة المرضى، داعيًا الله أن يجعل عملهم خالصًا لوجه الكريم.

مدير مستشفى عزل الباجور يلقى النصائح أثناء خروج 12 متعافيًا من كورونا فى المنوفية

مدير مستشفى عزل الباجور يلقى النصائح أثناء خروج 12 متعافيًا من كورونا فى المنوفية

أحد المتعافين من فيروس كورونا فى المنوفية أثناء الخروج من مستشفى عزل الباجور فى المنوفية