شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم كفر الشيخ» تقيم حفل تأبين للراحلين أحمد جعفر وطه الملا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المسرح المدرسى الجديد بكفرالشيخ حفل تأبين الراحلين أحمد جعفر، نائب رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين وأمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالمحافظه، وطه إبراهيم الملا، الصحفى والمسئول الإعلامى لوحده تكافؤ الفرص بمديرية تعليم كفرالشيخ.

حضر حفل التأبين أحمد اللوزى، مدير العلاقات العامه بالمحافظه نائبا عن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتوره بثينه عطيه كشك، وكيل وزاره التعليم بكفرالشيخ، والمهندس فوزى الرفاعى، أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظه، والنواب عز الدين جوده وحسن البحيرى وسيد شمس الدين ومحمد فوزى الرفاعى، والدكتور طارق عماره عميد المعهد العالى للخدمه الإجتماعيه ورئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظه، والدكتور على أبوشوشه النائب السابق لرئيس جامعه كفرالشيخ، والنائب السابق إبراهيم القصاص، والدكتور شاكر ندا وكيل مديريه التعليم، وسلامه الويشى مدير عام المديريه، ومحمد أحمد عبيدى، ومحمود اللقانى ومصطفى العافى بالعلاقات العامه بالمديريه، بالإضافه إلى أسرتى الراحلين، حيث ألقت كل أسره كلمه للحاضرين.

وقالت الدكتوره بثينه كشك، وكيل وزارة التعليم: «نحن هنا من باب الوفاء وذكر محاسن موتانا، وأنهما الآن في دار أحسن من دارنا، فالراحل (أحمد جعفر)، كان مثالا محترما وأصيلا للأدب والأخلاق الحميده ومساعدة الغير، وكان محبا لأسرته وأخونا الراحل طه الملا، هذا الشخص الوديع صاحب الخلق الرفيع والأخلاق الحميده، وكان محبا دائما للخير. ولم يطلب منى يوما أي طلب خاص، وكان يتميز بالأخلاق العاليه والأدب الرفيع، ولم يشتك منه أحد في يوم من الأيام، وكان دائما راضيا بقضاء الله وقدره في جميع أمور حياته..ويصلح دائما بين زملائه، رحمة الله تعالى عليه».