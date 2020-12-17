شكرا لقرائتكم خبر عن عمان 13 ولندن 11.. درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية لليوم الخميس 17 ديسمبر.

وتشير توقعات درجات الحرارة في الرياض والمنامة والمدينة 25 ، ومسقط والدوحة 24 درجة مئوية نهاراً .

بينما تشير درجات الحرارة في كل من القدس وغزة إلى 13 ، 19 على التوالي .

وفي واشنطن العظمى 06 والصغرى 01- و مونتريال 08- ، 12- درجة مئوية .

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة في الكثير من عواصم العالم العربية والعالمية .

المدينة العظمي الصغري المدينة العظمي الصغري مكه 29 20 أنقرة 09 02- المدينة 25 14 إسطنبول 11 08 الرياض 25 12 إسلام أباد 16 01 المنامة 25 20 نيودلهي 21 04 أبوظبي 27 18 جاكرتا 31 25 الدوحة 24 18 بكين 04 06- الكويت 22 13 كوالالمبور 30 23 دمشق 15 04 طوكيو 08 01 بيروت 18 13 أثينا 15 09 عمان 13 05 روما 16 06 القدس 13 07 باريس 10 03 غزة 19 12 مدريد 12 03 بغداد 20 10 برلين 08 03 مسقط 24 17 لندن 11 09 صنعاء 25 05 مونتريال 08- 12- الخرطوم 31 17 موسكو 00 06- طرابلس 21 13 نيويورك 01- 06- تونس 20 12 واشنطن 06 01- الجزائر 18 13 نواكشوط 30 17 الرباط 17 08 أديس أبابا 24 07