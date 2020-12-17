شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملات تموينية بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

وبناءاً على توجيهات محافظ كفرالشيخ، أشرَف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على أعمال الحملة المكبرة للمرور على الاسواق، وذلك للتأكد من جودة وصلاحية المواد والسلع المقدمة للمواطنين، وكذا ملاحقة الخارجين على القانون وتحرير محاضر أمن دولة طوارئ للمخالفين، حيث تم ضبط كمية من اللحوم المعروضة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي، وذلك لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وكذا التفتيش على مصنعات الدواجن اللإشتباه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مما يشكل خطراً على الصحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى مراقبة ومتابعة البدالين التموينيين للتأكد من توافر السلع التموينية والمدعمة بالأسعار المعلن عنها، فضلا عن مراقبة المخابز البلدية، وذلك بالتنسيق الكامل والتعاون مع مديريات وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري، وحماية المستهلك، والبيئة، والمتابعة.

وأشرَف على فايق جميل، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال الحملة المكبرة للمرور والتفتيش على الاسواق والمحال التجارية، والصيدليات، ومحلات البقالة، ومصنع حلويات، بالتنسيق مع أدارة الصيدلة، والتموين، والطب البيطري، وإدارة المجازر، وقد أسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.