شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج: قبول 17 طعنًا في انتخابات الاتحادات الطلابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أن اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الإتحادات الطلابية بالجامعة تلقت 90 طعنًا مقدمة من 6 كليات بالجامعة وتم قبول 17 طعنًا منها.

وأوضح «عزيز»، في بيان، الأربعاء، أنه جرى تلقى طعون الطلاب من كليات العلوم، والآداب، والزراعة، والطب البيطري، والحقوق، والآثار، وجرى قبول 17 طعناً ليصبح إجمالي أعداد الطلاب النهائية الذين سيخوضون الانتخابات 1040 طالب وطالبة بمختلف الكليات.

وأشاد عزيز، بالجهد الملحوظ في متابعة سير العملية الإنتخابية والإلتزام بالإجراءات الإحترازية داخل اللجان، مؤكدًا أهمية هذه التجربة التي تمثل أولى التجارب الديمقراطية التي يخوضها الطالب، وتضعه على أول طريق المشاركة الإيجابية الفعالة في المجتمع.