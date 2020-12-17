شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: لدينا النصيب الأكبر من الدعم.. و2.1 مليار جنيه لتطوير 68 قرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطوير وتنمية محافظات الصعيد، من خلال برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر المنفذ بمحافظتي سوهاج وقنا، مشيرًا إلى أنه كان لسوهاج النصيب الأكبر من الدعم، فضلا عن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي استفادت منها 29 قرية بالمرحلة الأولى بالمحافظة بتكلفة 102 مليون جنيه.

جاء ذلك اليوم خلال لقاء المحافظ، ونائبه الدكتور أحمد سامي القاضي، مع 50 من شباب وفتيات المحافظة، في اللقاء الدوري الأول للشباب، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عبدالهادي، مدير عام قطاع مكتب المحافظ.

واستمع محافظ سوهاج- خلال اللقاء- إلى أفكار وآراء الشباب والمعوقات والقضايا التي تهم الشارع السوهاجي، مؤكدا دعمه للشباب وإقامة اللقاء بشكل دوري لعدد 50 شاب وفتاة بكل لقاء كإجراء إحترازي لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، مؤكدا على أهمية تعبير الشباب عن آرائهم وتطلعاتهم وأن علينا الاستفادة منها.

وقال المحافظ، أنه تم رصد 2 مليار و100 مليون جنيه لتطوير 68 قرية أخرى بالمرحلة الثانية بمختلف مراكز المحافظة، حيث يشمل التطوير جميع القطاعات من: بنية أساسية، ومياه شرب وصرف صحي، وطرق وتجميل، وإنشاء مدارس، ومراكز شباب، ووحدات صحية، وغيرها من المشروعات التي تخدم المواطنين.

وأكد المحافظ، على ثقته في قدرة الشباب على التغيير والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن الإجتماعات مستمرة مع الشباب بشكل دوري، وأن الباب مفتوح أمام الجميع لإبداء الآراء والأفكار والمقترحات، وأنه سيتم عرض المقترحات والأفكار الجديدة عليه بشكل مباشر، واتخاذ خطوات جادة للتطبيق الفعلي لها بما يخدم المواطن السوهاجي.

واختتم اللقاء بحوار مفتوح ومناقشة بين الشباب ومحافظ الإقليم، حول عدد من أهم القضايا والموضوعات التي تهم الشارع السوهاجي في مختلف القطاعات، «التربية والتعليم، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والكباري، والكهرباء».