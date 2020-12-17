شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: حلول فورية لمعوقات تنفيذ مشروعات المياه والكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، على ضرورة إيجاد حلول فورية لكافة المعوقات التي تواجه تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء بالمحافظة، حتى تصبح بالقوة المطلوبة لتوصيل الخدمة للمواطن بصورة جيدة.

جاء ذلك اليوم خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، بحضور نائبه الدكتور أحمد سامى القاضى، الأربعاء، لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء بمختلف مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، والوقوف على نسب التنفيذ، وتذليل أية معوقات بشأنها.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بتحديد أولوياتهم بالنسبة للمشروعات للانتهاء منها بشكل منظم، والعمل على إحداث طفرة في عام 2021 في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء على مستوى المحافظة، لافتا إلى ضرورة وضع لافتة على بوابة كل وحدة محلية بمواعيد افتتاح المشروعات، وخاصة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، حتى يعلم المواطن ما تم من مشروعات، على أن يتم تحديد الجدول الزمني والآليات المتخذة في كل مشروع، حتى يتم الانتهاء منه بصورة جيدة.

وطالب المحافظ رؤساء الوحدات المحلية، بالاهتمام بمشروعات رصف الطرق، وأهمية ترتيب الأولويات قبل البدء في عملية الرصف تجنبا لأية مشكلات بعد الرصف، موجها بعمل دراسة جدوى اقتصادية لخط مياه الشرب الرئيسي «البلينا ـ العرابة»، وكذلك سرعة الانتهاء من تركيب وصلات مياه الشرب المنزلية حتى يشعر المواطن بتقدم الخدمة، منوها إلى عقد اجتماع الشهر القادم لعرض ما تم تنفيذه من مشروعات.

حضر الاجتماع كل من اللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد بدري، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس يوسف حلمي، رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والمهندس أشرف عبدالعزيز، مدير عام مشروعات قطاع توزيع كهرباء سوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز «دار السلام، وأخميم، وساقلتة، والبلينا، وجرجا، والمنشاة».