شكرا لقرائتكم خبر عن «أزهر أسوان» يحتفي باليوم العالمي للغة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل معهد فتيات نصر النوبة الإعدادي الثانوي الأزهري باليوم العالمي للغة العربية، حيث تضمن الاحتفاء برنامج إذاعى ضمّ عدد من الفقرات التي تحدثت عن اللغة العربية وأهميتها، وتاريخها، وبيان سبب احتفاء العالم باليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر من كل عام.

جدير بالذكر أنه وقع الاختيار على هذا التاريخ بالتحديد للاحتفاء باللغة العربية لأنه اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1973 قرارها التاريخي بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية سادسة في المنظمة.