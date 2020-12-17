شكرا لقرائتكم خبر عن هاني الناظر: «الشيشة» أحد وسائل انتقال فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن «الشيشة أحد وسائل انتقال فيروس كورونا حسبما أكدت الدراسات العلمية».

وأضاف «الناظر» في مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن «التدخين بصفة عامة يسهل من الإصابة بكورونا»، لافتا إلى أن «الفيروس يقل نشاطه في الصيف ويزداد نشاطه في الشتاء».

وأشار إلى أن «الشيشة تنقل عدوى كورونا عن طريق الهواء، موضحًا أن»الشخص المصاب بكورونا ويدخن الشيشة يمكن أن يصيب من حوله عن طريق الدخان الذي يطلقه«، محذرًا من»شتاء مؤلم على الجميع حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة«.