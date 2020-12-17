شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يطمأن على حالة موظف تعدى عليه مواطن أثناء تأدية عمله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، الأربعاء، حالة نزيه عبدالسميع فضل، الموظف بالشئون المالية بالوحدة المحلية لقرية شباس الشهداء من خلال اتصال تليفونيًا به للاطمئنان على حالته وصحته بعد تعرضه للإصابة أثناء عمله.

وقامت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق على رأس وفد من القيادات التنفيذية من نواب رئيس المدينة ورئيس القرية بزيارة منزله للاطمئنان على صحته.

كان «فضل» قد تعرض للإصابة من أحد المواطنين أثناء تأدية عمله وقد تم القبض على المتهم وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة والتي أمرت بحبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيقات

وقال محافظ كفر الشيخ إن «سلامة الموظف وأمنه خط أحمر، ومن يتعدى على أي موظف أثناء تأدية عمله لن يكون هناك تهاون معه وسيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية معه».