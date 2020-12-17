شكرا لقرائتكم خبر عن باحث يحصل على الدكتوراه في رسالة بعنوان «تصميم تطبيق إلكترونى للإصابات العضلية للرياضيين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل محمود الغزالي الباحث بجامعة جنوب الوادي، على درجة الدكتوراه في الرسالة المقدمة منه بعنوان «تصميم تطبيق إلكترونى تاهيلى _ غذائي للإصابات العضلية للرياضيين»، وتعد هذه الرسالة هي أول رسالة علميه لتطبيق إلكترونى للتأهيل والتغذيه للإصابات العضلية.

وتم مناقشة الرسالة بكلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية، وأشرف عليها كل من الدكتورة سعاد محمد عبدالفتاح بحر، أستاذ متفرغ بقسم العلوم الصحيةب كلية التربية الرياضية للبنات بجامعة الإسكندرية، مشرفًا ورئيسًا.

والدكتور حسن محمد النواصرة، أستاذ الإصابات الرياضية والتأهيل البدني المتفرغ بقسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة الإسكندرية.

وناقش الرسالة كل من الدكتور أحمد نصر الدين سيد، أستاذ فسيولوجيا الرياضة بكلية التربية الرياضية بنين بالهرم، والدكتور محمود حسب الله محمود، الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب، ووعميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة جنوب الوادي.

وأوصت الرسالة باعتماد التطبيق الإلكتروني بالجهات المتخصصة في هذا المجال، واستخدام البرامج الإلكترونية التي توصل إليها الباحث في تأهيل الاصابات الرياضية.

وضرورة الاهتمام بالتطبيقات الإلكترونية ودمجها في مختلف مجالات الرياضة بصفه عامة ومجال علوم الصحة والتأهيل الرياضي بصفه خاصة .

وإجراء المزيد من البحوث المرتبطة بالتطبيقات الذكية عامة والتطبيقات التفاعلية بصفه خاصة في مجال العلوم الصحية والتأهيل الرياضى .

والإهتمام بالتغذية المناسبه للاعبين لتحسين قدراتهم وكذلك المساعدة في الوقاية من الإصابات، وضرورة مواكبة التطور الهائل في استخدام التكنولوجيا في العالم، حيث توصلت بعض الأبحاث العلمية لتخزين الوسائط المتعددة والملفات في الحمض النووي لجسم الإنسان.