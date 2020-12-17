شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «المنشآت السياحية» يطالب بعودة الشيشة: «مصدر جذب للزبون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، بالسماح بإعادة استخدام الشيشة.

وقال «وهبة» خلال مداخلة هاتفية لقناة صدى البلد، الأربعاء، إن «الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أكدت أن الفيروس لا ينتقل عن طريق الهواء، ويبقى احتمالية انتقاله عبر الرذاذ، وهو ما يمكن تفاديه عبر استخدام شيشة أحادية الاستخدام لمرة واحدة»، معلقًا: «الشيشة مصدر جذب للزبون»، حسب قوله.

وأضاف: «التزمنا بكافة التعليمات لمواجهة فيروس كورونا، والسائح هدفه الأول السياحة الترفيهية وليست التثقيفية»، متسائلا: «لماذا سيأتي هذا السائح إلى مصر في ظل استمرار إغلاق الملاهي الليلية»، مشيرًا إلى أن «5 ملايين شخص عاملين بالمطاعم السياحية وقاعات الأفراح تأثروا بأزمة فيروس كورونا».