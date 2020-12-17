شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادنا قوى".. أبرز كلمات رئيس البرلمان فى الجلسة الأخيرة للمجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدد من الرسائل الهامة التى وجهها الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة الأخيرة له فى ختام فصله التشريعى الأول (5 سنوات) ، لتؤكد قوه الاقتصاد المصرية وصموده أمام التحديات الجثام التي واجهته من جانب ولعل في مقدمتها جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

يأتى ذلك فضلا عن تأكيده على الجهود المبذوله من القيادة السياسية فى كافة المجالات لدفع عجله التنمية ووضع مصر فى مكانتها الدولية التى تستحق.

وكان حديث القلب فى نعيه للنائبين الراحلان فوزى فتى وسعد تمراز اللذين وافتهم المنية خلال دور الإنعقاد السادس من الفصل التشريعى الأول.

وفي هذا الصدد نلقى الضوء على أبرز رسائل رئيس مجلس النواب فى نهاية الفصل التشريعى الأول :

1- أكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، على قوة الاقتصاد المصرى، بقوله: "ولو لم يكن الاقتصاد قوى ما استطاع الصمود ومواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ويخرج منها متعافى ".

2- الدولة صاحبة أكبر اقتصاد هى أكبر مقترض فى العالم، ولا يوجد دولة لا تقترض مهما بلغت قوتها الاقتصادية، هكذا هى حركة الاقتصاد فى العالم، المهم فى الأمر أن تكون هذه القروض في الحدود الآمنة، وأطمئن الجميع فى هذا الصدد.

3- الهيئة القومية للأنفاق بدأت خلال الفترة الأخيرة فى تحقيق النجاحات والتحرر من القيود التى لاحقتها سابقا.

4- أكد أهمية الاتفاقية الخاصة بميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، والذى يكتسب أهميته من كونها تجمع يضم جميع دول شرق المتوسط المنتجة منها والمُصدرة للغاز الطبيعى، وتُشكل مكسبا كبيرا لجمهورية مصر العربية.

5- شدد على أن منتدى غاز شرق المتوسط يعد تتويجاً لجهود القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسيكون مقره جمهورية مصر العربية، مضيفاً: هذا المنتدى سيكون فاتحة خير علي مصر ومنطقة شرق المتوسط.

6- نعي النائب الراجل فوزى فتى، وقال عنه: "كان مثالا للنائب الحق مدافعا عن أهالى دائرته، فجددوا انتخابه لفصل تشريعى جديد ولم يمهله القدر للقيام بدوره".

وفيما يخص النائب محمد سعد تمراز، ذكر علي عبد العال: ما زالت أصداء كلماته موجودة داخل المجلس، مؤكدا أنه نجح فى التعبير عن آمال وطموحات أهالى دائرته بشكل خاص والمصريين بشكل عام.