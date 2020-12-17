شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل البحرينى يبادر بأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بادر العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بأخذ التطعيم اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وفقا لوكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا).

وقال العاهل البحرينى: "أن الله قد حبانا بالمملكة بمجتمع واع، حرص على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطنى الطبى للتصدى لفيروس كورونا، الأمر الذى كان له بالغ الأثر فى استطاعة المملكة الحد من انتشاره فى المجتمع".

وأعرب العاهل البحرينى عن شكره وتقديره لكافة الكوادر الوطنية العاملة فى الصفوف الأمامية من كافة مؤسسات الدولة والمتطوعين الذين قدموا أروع صور العطاء والإخلاص من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة لعودة الحياة الطبيعية كما يتمناها الجميع.