شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدعم الكونغو فى جهودها للتحضير لرئاستها المقبلة للاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار الزيارة الحالية التي يجريها إلى مصر البروفيسور "ألفونس نتومبا" منسق خلية العمل المعنية بالرئاسة الكونغولية المقبلة للاتحاد الأفريقي خلال عام 2021، ولقائه مع وزير الخارجية سامح شكرى، كان قد التقى المبعوث الكونغولي أيضاً بالسفيرة سها جندي، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الافريقية، حيث تم خلال المقابلة بحث كيفية دعم مصر للجهود الكونغولية من أجل الإعداد لرئاستها المقبلة للاتحاد الأفريقي.

أتبع المقابلة لقاء موسع مع مجموعة من القطاعات المختلفة بوزارة الخارجية، شملت القطاع الأفريقي وإدارات المراسم والمؤتمرات والأمن بجانب الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وذلك لبحث احتياجات الكونغو الديمقراطية في هذا الصدد والنظر في سُبُل تلبيتها.

من جانبه، أشاد المسؤول الكونغولي بحسن استقباله بالقاهرة واستعرض جهود الحكومة الكونغولية وأولويات رئاستها والتي تتضمن مكافحة الفساد وتمكين المرأة وضبط الحدود، وأعرب عن أمله في الاستفادة من القدرات المصرية لتدريب الكوادر الكونغولية في شتى المجالات، وخاصةً تلك التي من شأنها إنجاح رئاستهم القادمة للاتحاد، مبرزاً رغبة بلاده في تعزيز التعاون الثقافي فيما بين دول القارة اتساقاً مع موضوع العام المقبل بالاتحاد الأفريقي والخاص بحماية التراث الأفريقي.

على جانب آخر، تم اطلاع المسئول الكونغولي على الموقف المصري إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية من خلال مسئولي القطاعات والإدارات السياسية المعنية بوزارة الخارجية، فضلاً عن تنظيم لقاء آخر له مع مسؤولي وزارات الاتصالات والتجارة والصناعة والصحة من أجل التشاور حول الموضوعات محل الاهتمام المشترك بما في ذلك الموضوعات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ومكافحة جائحة كورونا والتجارة الإلكترونية وعقد المؤتمرات والقمم بالطرق الافتراضية، على نحو يصب في صالح إنجاح الرئاسة المقبلة للكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقى.