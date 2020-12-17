شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى بالقاهرة: مهرجان البحر الأحمر السينمائى جسر ثقافى بين مصر والمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة نقلى، السفير السعودى بالقاهرة، أن مهرجان البحر الأحمر السينمائى جسر ثقافي جديد بين الشقيقتين السعودية ومصر فى مبادرة حضارية للحفاظ على التراث.

وكتب أسامة نقلى، عبر حسابه بموقع تويتر: "جسر ثقافي جديد بين الشقيقتين السعودية ومصر في مبادرة حضارية للحفاظ على التراث جديرة بكل احترام وتقدير شكراً سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان رئيس مجلس أمناء مهرجان البحر الأحمر الثقافي شكرا محمود صباع وجميع منسوبي المهرجان".



أسامة نقلى عبر تويتر

يشار إلى أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي احتفى بمسيرة المخرج القدير خيرى بشارة مخرج آيس كريم فى جليم وكابوريا وغيرها، وعرض المهرجان خمسة من أهم أفلامه التى تم إعادة ترميمها فى جدة والرياض والظهران.

وكانت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي قد قامت بترميم تسعة أفلام لخيرى بشارة، عبر معالجة النسخ الفيلمية الأصلية وترقيتها تقنياً كإسهام من المؤسسة للعناية بالتراث السينمائي العربي والعالمي.

ومن الأفلام التي تم ترميمها واختيارها للعرض ضمن البرنامج: فيلم العوامة 70 (1982)، فيلم الطوق والأسورة (1986)، فيلم يوم مر ويوم حلو (1988)، فيلم كابوريا (1990)، فيلم آيس كريم في جليم (1992)، فيلم حرب الفراولة (1993) وفيلم إشارة مرور (1995) .