شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للآثار ": نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير سيكون حدثا عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلال استضافته فى برنامج الحياة اليوم الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، ويذاع على قناة الحياة: " إن العالم كله ينتظر الحدث العالمى، ألا وهو نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، وجميع الوزارات المعنية تعمل سويا لنجاح هذا الموكب العالمى".

وأضاف وزيرى: "المومياوات الملكية تم نقلها من الأقصر فى أزمنة قديمة على متن سفينة، وتم تخزينها إلى أن تم عرضها فى المتحف المصرى بقاعتى المومياوات، وفكرة إنشاء المتحف القومى للحضارة هى فكرة الوزير الفنان فاروق حسنى، وفكرة نقل المومياوات الملكية فكرة عظيمة، ولن يتم نقل المومياوات إلا بشكل يليق بالحضارة المصرية .

يذكر أنه سيتم نقل 22 مومياء ملكية ومنها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات وهم "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى.