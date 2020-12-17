شكرا لقرائتكم خبر عن عضو غرفة المنشآت السياحية يطالب بعودة الشيشة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، بالسماح بإعادة استخدام الشيشة. وقال وهبة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد: "الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أكدت أن الفيروس لا ينتقل عن طريق الهواء، ويبقى احتمالية انتقاله عبر الرذاذ وهو ما يمكن تفاديه عبر استخدام شيشة أحادية الاستخدام لمرة واحدة"، معلقا: "الشيشة مصدر جذب للزبون". وأضاف: "التزمنا بكافة التعليمات لمواجهة فيروس كورونا، والسائح هدفه الأول السياحة الترفيهية وليست التثقيفية"، متسائلا: "لماذا سيأتى هذا السائح إلى مصر فى ظل استمرار إغلاق الملاهي الليلية؟". وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، أن 5 ملايين شخص عاملين بالمطاعم السياحية وقاعات الأفراح تأثروا بأزمة فيروس كورونا.

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