شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الأعداد النهائية للطلاب المرشحين في انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة حلوان برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، العدد النهائى للطلاب المقبولين للترشح فى انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2020-2021 بإجمالى 771 طالبا وطالبة، بمختلف كليات الجامعة بمعدل 445 طالبا، 326 طالبة، بحيث تتم الانتخابات فى 8 كليات من كليات جامعة حلوان فى 34 لجنة انتخابية، و13 كلية بالتزكية وهم كليات "التمريض - التربية - الطب - الحاسبات والذكاء الاصطناعى - العلوم - الصيدلة - السياحة والفنادق - التربية الموسيقية - التربية الرياضية بنات - الفنون الجميلة - التكنولوجيا والتعليم - الاقتصاد المنزلى - الخدمة الاجتماعية".

وبحسب بيان للجامعة اليوم، حث الدكتور ماجد نجم الطلاب على المشاركة الفعالة بحرية كاملة أثناء العملية الانتخابية بما يحافظ على الشفافية وحرية الرأى والتعبير لاختيار ممثليهم من زملائهم الطلاب، مشيرًا إلى أن هذه الممارسة تثرى خبرات الطلاب وتضعهم على طريق ممارسة حقوقهم المشروعة بشكل ديمقراطى وتعودهم على المشاركة الفعالة فى المجتمع، وتساهم على زيادة انتمائهم للوطن، وفى إعداد أجيال قادرة على القيادة فى المستقبل .

كما دعا رئيس جامعة حلوان إلى عدم استخدام شعارات سياسية أو دينية أو حزبية خلال الدعاية الانتخابية، مؤكدًا حرص الجامعة لإجراء الانتخابات الاتحادية الطلابية مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة الجميع ولمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وشدد على ضرورة ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأوضح الدكتور حسام رفاعى أن جامعة حلوان أعلنت اليوم الكشوف النهائية للطلاب المتقدمين للانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2020-2021 وذلك بعد فحص الطعون المقدمة والبالغة 61 طعنًا حيث تم قبول 29 طعنا أمس، ليصبح أعداد الطلاب المتقدمين للانتخابات الطلابية 771 طالبًا وطالبة، ويأتى ذلك انطلاقًا من أهمية المشاركة الطلابية، ويعد هذا الإقبال الطلابي فى المشاركة فى العملية الانتخابية انعكاسًا لثقافتهم وإدراكهم لأهمية الأنشطة الطلابية الفعالة .

وجاءت أعداد المرشحين النهائية فى انتخابات الاتحادات الطلابية على النحو التالى: "كلية هندسة حلوان 53 طالبا وطالبة، والحقوق 58 طالبا وطالبة، وهندسة المطرية 70 طالبا وطالبة، الآداب 84 طالبا وطالبة، وكلية الفنون التطبيقية 13 طالبا وطالبة، والتربية الفنية 8 طلاب، وكلية التربية الرياضية بنين 49 طالبا، وكلية والتجارة وإدارة الأعمال 71.

وفى الكليات التى ليس بها انتخاب: كلية التمريض 23 طالبا وطالبة، كلية التربية 26 طالبا وطالبة، كلية الطب 21 طالبا وطالبة، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى 27 طالبا وطالبة، كلية العلوم 53 طالبا وطالبة، كلية الصيدلة 25 طالبا وطالبة، كلية السياحة والفنادق 18 طالبا وطالبة، التربية الموسيقية 14 طالبا وطالبة، كلية التربية الرياضية بنات 22 طالبا وطالبة، الفنون الجميلة 23 طالبا وطالبة، كلية التكنولوجيا والتعليم 27 طالبا وطالبة، وكلية الاقتصاد المنزلى 40 طالبا وطالبة، والخدمة الاجتماعية 46 طالبا وطالبة.

وتبدأ الدعاية الانتخابية غدا الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020، بحيث تكون انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2020، وتتم انتخابات الإعادة اليوم التالى الموافق 21 ديسمبر 2020.

وتكون انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020، وإجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020.

وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعى 2020-2021 من الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا، والدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق عضوا، والدكتورة ميرفت محمد سالم مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية عضوا، وراشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوا، والطالبة دنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوا، والطالب أحمد السيد أحمد الطالب بكلية التمريض عضوا .