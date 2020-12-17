حفلة شاى وكيك من تمريض مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف لمرضى كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت ممرضات مستشفى التأمين الصحى بمحافظة بنى سويف التى تم تخصيصها كمستشفى عزل حفلة شاى وكيك لمرضى عزل الكورونا المحجوزين بالمستشفى. وحرصت ممرضات مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا، على توفير وجبة إفطار "كيك ومشروب ساخن" كنوع من التغيير لرفع الروح المعنوية للمرضى. يُذكر أن مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، بدأت من الأحد الماضي، تنفيذ قرار تحويلها إلى مستشفى لعزل الحالات الإيجابية لفيروس كورونا، وذلك بإشراف الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير المستشفى، وبرعاية الدكتور حسن سليمان، مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة.

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