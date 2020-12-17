شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة: تنسيق بين مصر والإمارات فى الملف الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك تنسيقا بين مصر والإمارات فى الملف الليبى، حيث يرفض البلدان أى تدخلات خارجية، مضيفا أن هناك تأكيد من الإمارات أن الخطوط المعلنة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ساهمت فى تهدئة الأوضاع، ومنعت انهيار ليبيا.

وأضاف راضى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه "على مسئوليتى"، المذاع على قناة صدى البلد، أن المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة تطرقت إلى ملف المصالحة مع قطر، موضحا أن هناك جهود من دولة الكويت كوسيط.

وتابع أن الرئيس أكد أن العلاقات بين الدول قائمة على الاحترام وعدم التدخل فى شئون الدول الأخرى، بالإضافة إلى أن الدول الأربعة لديهم مجموعة من الشروط ولكن لم يحدث استجابة لها من دولة قطر حتى الآن، ولفت إلى أن هناك تنسيقا بين الإمارات ومصر منذ سنوات لرفض التدخلات الخارجية.

وأوضح أن الزيارة تعتبر رقم 15، ومصر والإمارات يتبادلان المعلومات الخاصة بلقاح فيروس كورونا، ولديهما خبرات علمية كبيرة، مضيفا أن الموجة الثانية لفيروس كورونا بدأت على مستوى العالم، والجميع يشاهد ذلك من ارتفاع فى أعداد الإصابات، مؤكدا أن مصر نجحت فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، وأن المنظمات الدولية تشيد بالطفرة فى الاقتصاد المصرى.

وأشار إلى أن الشيخ محمد بن زايد، أكد ما تقوله المنظمات الدولية، وأن هناك تفاؤلا منها بمستقبل الاقتصاد المصرى، مضيفا أن مصر لديها فائض أولى فى الموازنة وانخفاضا فى البطالة والتضخم وزيادة معدلات النمو، مؤكدا أن المنظمات الدولية تعترف بالأرقام فقط ولا توجد أى مجاملات.