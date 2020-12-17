شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا: 154 دراسة على أمصال جديدة فى المرحلة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر لديها خطة للتعاقد على العديد من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه تم التعاقد بالفعل على اللقاح الصينى، مضيفا أن هناك 154 دراسة على أمصال جديدة فى المرحلة الثالثة للقاح كورونا ونحن نتابعها.

وأضاف حسام حسنى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن اللقاح الصينى جرت عليه العديد من التجارب وثبت فعاليته، لافتا إلى أن الجميع عليهم الاستماع لـ قرارات الحكومة، وعدم الاستماع لـ المشككين فى اللقاحات التى تعاقدت عليها مصر.

وأشار إلى أن اللقاح الصينى سينو فارم آمن تماما، وتم اجراء أكثر من عملية تجارب عليه، وثبت فعاليته، والأبحاث العالمية أكدت أن اللقاح الصيني فعاليته 86%، مؤكدا أنه من الوارد الاعتماد على لقاحات أخري بجانب سينو فارم وإكسفورد، موضحا أنه خلال الأسبوعين المقبلين سيتم البدء في تطعيم المصريين باللقاح الصينى.