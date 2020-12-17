شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية بمصر": يزداد تعرض النساء للعنف فى ظل الظروف الناتجة عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظمة الصحة العالمية بمصر، أن النساء والفتيات حول العالم، يزداد تعرضهن للعنف فى ظل الظروف الناتجة عن حالات الطوارئ الصحية مثل جائحة كوفيد-19.

وقالت منظمة الصحة العالمية بمصر فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"يزداد تعرض النساء والفتيات حول العالم إلى العنف في ظل الظروف الناتجة عن حالات الطوارئ الصحية مثل جائحة كوفيد-19، معا لإيقاف العنف القائم على النوع الاجتماعى".



منظمة الصحة العالمية

وفى سياق آخر، حذرت منظمة الصحة العالمية من زيادة تفشى كورونا فى أوروبا مع بداية العام الجديد، بحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية فى نبأ عاجل لها.

ومن جانب أخر، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن "المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي من أقوى الداعمين لـ "كوفاكس"، وهي آلية عالمية لضمان الوصول العادل والشامل إلى لقاحات كوفيد 19، فالفريق الأوروبي، بالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خصص حتى الآن أكثر من 850 مليون يورو لـ "كوفاكس" مما يجعل من الاتحاد الأوروبي أكبر مانح لهذه الآلية".

وسيضمن تمويل الاتحاد الأوروبي الجديد لـ مبادرة "كوفاكس" الوصول إلى لقاحات آمنة وفعالة لكوفيد 19 للسكان الأكثر عرضة للمخاطر، إلى جانب العاملين في الصفوف الأمامية بالمجال الصحي في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، في نفس الوقت الذي يتم فيه شراء اللقاحات للاقتصادات ذاتية التمويل، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.



يشار إلى أن الدعم الأوروبي الجديد، بمبلغ 500 مليون يورو، لآلية covax amc سيساعد "كوفاكس" على حفظ وتسريع الجرعات لـ 92 من الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث أن الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادي، وكذلك دول الجوار الشرقي والجنوبي، موجودة بالفعل في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة.

وستقوم اليونيسف ومنظمة الصحة للدول الأمريكية (PAHO) بشراء اللقاحات وتسليمها نيابة عن مرفق كوفاكس.