شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: مبادرة "اتكلم عربى" خط دفاع فى حرب طمس الهوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن من أهم ملفات الوزارة الاهتمام بالجيل الثانى والثالث من العاملين بالخارج، مشيرة إلى أن مبادرة "اتكلم عربى" تعد خط دفاع فى حرب طمس الهوية.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، مع الإعلامى تامر أمين، أن مبادة "اتكلم عربى" تعد جرس إنذار لمصرين فى الداخل والخارج بهدف الحفاظ على الهوية، مؤكدة أن اللغة العربية ثرية بالقيم والمعانى والأخلاقيات التى لا توجد فى الكثير من اللغات الأجنبية.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن الرئيس السيسى يضع مبادرة "أتكلم عرب"ى أولوية ضمن ملفات الوزارة للتواصل مع أبنائنا فى الخارج، مضيفة أن الدولة تواجه حرب طمس الهوية خاصة بالنسبة لأبناء المصريين بالخارج.

وذكرت أن كثير من أولاء الأمور المقيمين فى الخارج يتواصلون مع الوزارة لتنمية اللغة العربية لدى أبنائهم، مشيرة إلى أبنائنا فى الخارج يتعرضون لأفكار منها تكفيرية ومضادة لتوجهات الدولة.