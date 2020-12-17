شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد مشاركة 97% من طلاب أولى ثانوى فى الامتحان التدريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الإحصائيات الختامية لامتحان اليوم الثاني التدريبي 16 ديسمبر الجارى للصف الأول الثانوي، موضحة أن 97% نسبة الحضور في اليوم الثاني للامتحان التدريبي"، بإجمالي عدد الطلاب 653 ألف طالب

وقالت الوزارة ، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء ، أدى الامتحان 626،933 طالب وطالبة، وفى اللغة الإنجليزية 631،376 طالب وطالبة واللغة الفرنسية 1،9.3 طالب وطالبة وفى اللغة الألمانية 18 طالب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن مجموع الامتحانات التي تم تسليمها بنجاح، مليون و263 ألف و230 امتحان الكتروني رغم تعليق الدراسة في بعض المحافظات لسوء الأحوال الجوية.