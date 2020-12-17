شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين محافظ القاهرة ومجلس الدولة لدعم وتعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار محمد محمود حسام الدين - رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بمقر نادى قضاة مجلس الدولة بالقاهرة، اللواء محافظ القاهرة لتوقيع بروتوكول تعاون مع المحافظة لدعم أوجه التعاون بين المحافظة ومجلس الدولة والعمل على تقديم الخدمات اللازمة لشباب قضاة مجلس الدولة.

ويأتى توقيع بروتوكول التعاون فى إطار خطة الدولة لدعم الشباب وتنفيذا التوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالشباب وتقديم الخدمات المتميزة والدعم الكامل للأنشطة التي يقوم بها شباب قضاة مجلس الدولة في ناديهم.

وأكد اللواء محافظ القاهرة، أن تقديم الدعم وتوفير الخدمات لقضاة مصر وخصوصا قضاة مجلس الدولة يأتي على قمة أولويات المحافظة وفي إطار توثيق أواصر التعاون بين مجلس الدولة أحد صروح العدالة المصرية، وأن المحافظة تبذل كافة الجهود لتطوير الخدمات ودعم الجهود اللازمة لتوفيرها بشكل يتناسب مع العصر واحتياجات قضاة مجلس الدولة.

من جانبه، رحب المستشار محمد حسام الدين، بالمحافظ وقيادات المحافظة، ووجه الشكر والتقدير على الجهود المبذولة فى دعم التعاون مع مجلس الدولة.