شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: توفير نصف مليون جرعة من اللقاح الصينى نهاية ديسمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم توفير نصف مليون جرعة من اللقاح الصينى بنهاية ديسمبر الجارى، ليبدأ اعتبارا من يناير المقبل الخطة التنفيذية لتوزيع هذه اللقاحات، مؤكدا أن توزيع اللقاح سيكون مهمة حصرية لوزارة الصحة، كما أن رئيس الوزراء أكد ضرورة وضع آلية تلتزم بالشفافية المطلقة ومعلنة للجميع.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية سارة حازم، أنه مع مرور الوقت وتوفر كميات إضافية من اللقاح سيكون متاحا لمن لم يشملهم الفئات الأولى للرعاية أما المرحلة الأولى التركيز على الفئات المستهدفة، حيث أن مبادرة 100 مليون صحة نتج عنها تسجيل ملايين من المصريين وكذلك مبادرة الكشف عن صحة المرأة، وكل هؤلاء من تنطبق عليه المعايير والشروط الأولى للحصول على الجرعات ستصلهم الرسائل ولن يحتاجوا لعملية التسجيل.

ولفت إلى أنت هناك قنوات مفتوحة مع عدد من الشركات للحصول على اللقاح، كما أن هناك لجنة علمية تشرح أى اللقاحات التى يجب أن نتبناها خلال هذه الفترة، موضحا أن اللقاحات التى تختارها اللجنة العلمية تفتح وزارة الصحة قنوات تفاوض معها، وكذلك سنحصل على 20 مليون جرعة من لقاح آخر من التحالف العالمى للقاحات.