شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: انهيار جزئى لعقار فى الإسكندرية حصيلة اليوم بسبب الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تلقت تقريراً من من الأجهزة التنفيذية فى المحافظات المصرية بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أن هناك عدد من المحافظات شهدت سقوط الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة لبرنامج 90 دقيقة، تقديم جيهان لبيب، والمذاع عبر فضائية المحور، أن الحالة العامة في المحافظات مستقرة، كما أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب ورفع التراكمات، قائلا:"محافظة دمياط شهدت هطول أمطار غزيرة وتم رفع حالة الطوارئ بها".

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك مبني حدث بها انهيار جزئي في محافظة الإسكندرية ولم يكن هناك خسائر في الأرواح، وتم السيطرة على الموقف.

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة حالة الطقس بعدد من المحافظات ومنها القاهرة والجيزة والإسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة ومطروح ودمياط، فيما تشهد باقى المحافظات استقرار حالة الجو.

وأشار شعراوى، فى بيان اليوم، إلى أن تقرير غرفة العمليات يشير إلى انتهاء الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية برفع تراكمات مياه الأمطار وعودة الدراسة في مدارس المحافظة اليوم كما تم فتح ميناء الإسكندرية والدخيلة، موجها باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوي بالمحافظة تحسباً لسقوط موجات جديدة للأمطار الغزيرة على المحافظة.