شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة: السيسى وبن زايد تبادلا الزيارات 23 مرة منذ عام 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى مصر من الزيارات الهامة لوجود علاقات وطيدة بين مصر والإمارات، موضحاً أن هذه الزيارة الأخيرة تعد الزيارة رقم 23 بين سلسلة الزيارات المصرية الإماراتية منذ عام 2014، تؤكد العلاقات الاستثنائية بين البلدين.

وأضاف راضي، خلال مداخلة لبرنامج خبر اليوم، تقديم دينا زهرة، والمذاع عبر فضائية أون، أن هناك إشادة من الشيخ محمد بن زايد على المسار الذى تم إتباعه في مصر بالنسبة لأزمة فيروس كورونا المستجد، موضحاً أنه مسار تفادي الإغلاق التام والحافظ على حياة المصريين.

وأكمل متحدث الرئاسة، أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات متبادلة بين البلدين من أجل مزيد من التعاون خاصة في ظل أزمة كورونا والموجة الثانية، قائلا:" مصر حققت معدل 3.6% وفائض أولى 5 مليار جنيه ونجحت فى تخفيض نسبة البطالة من 9% لـ7.3 ونسبة التضحم وجميعها مؤشرات تتحدث عنها الدول الخارجية بالرغم من الصعوبات التى تواجه العالم".

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر والإمارات لديهم إطار واحد ومواقف مشتركة في مواجهة التدخلات الخارجية، كما أن هناك تطابقاً في المواقف المصري الإماراتية.