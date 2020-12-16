محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على انتظام الدراسة غدًا الخميس في مدارس العاصمة.
وقال عبدالعال، في بيان، اليوم، إنه لا تعطيل للدراسة غدًا الخميس بمدارس القاهرة.
وتتعرض القاهرة ومجموعة من المحافظات الأخرى على مستوى الجمهورية لموجة من الطقس السيئ، والتي تتضمن برودة وسقوط أمطار مختلفة الشدة من منطقة لأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر المحافظ: لا تعطيل للدراسة غدًا بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.