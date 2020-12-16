المحافظ: لا تعطيل للدراسة غدًا بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على انتظام الدراسة غدًا الخميس في مدارس العاصمة.

وقال عبدالعال، في بيان، اليوم، إنه لا تعطيل للدراسة غدًا الخميس بمدارس القاهرة.

وتتعرض القاهرة ومجموعة من المحافظات الأخرى على مستوى الجمهورية لموجة من الطقس السيئ، والتي تتضمن برودة وسقوط أمطار مختلفة الشدة من منطقة لأخرى.​