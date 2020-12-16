عبر الإنترنت.. ضبط سيدة تدير صفحة لترويج الأعمال المنافية للآداب في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الآداب، القبض على ساقطة تدير صفحة لترويج الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي وجود إحدى الصفحات بأحد المواقع على شبكة الإنترنت تحوي على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات.. أمكن تحديد القائمة بإنشاء الصفحة وتم ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة حدائق الأهرام بالجيزة .

وبمواجهتها أقرت بمزاولتها نشاطها الآثم عبر شبكة الإنترنت مقابل مبالغ مالية، وأضافت بأنها قد قامت بإنشاء الصفحة المشار إليها لذات الغرض ،كما تم ضبط (هاتف محمول خاص بها يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة التحقيقات