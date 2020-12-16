شكرا لقرائتكم خبر عن 810 طلاب يخوضون انتخابات الاتحادات الطلابية في جامعة أسوان الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، تلقي اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية 56 طعنا، تم قبول ٥٠ منهم، وتنازل 67 من المرشحين الذين تقدموا عند فتح باب الترشح والذين بلغ عددهم 927 مرشح ومرشحه من 19 كلية ومعهد وهي، الحقوق، التجارة، الآداب، الزراعة، الطب البيطري، والهندسة، وهندسة الطاقة، الالسن، دار العلوم، الآثار، التربية الرياضية، التربية، التربية النوعية، التمريض، مصايد اسماك، خدمة اجتماعية، الطب، علوم، معهد التمريض.

وأصبح إجمالي أعداد الطلاب النهائية الذين سيخوضون الانتخابات 810 طالب وطالبة بمختلف الكليات.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب انه يتم متابعة سير العملية الانتخابية والإلتزام بالإجراءات الاحترازية داخل اللجان، والعمل على تعزيز المشاركة في هذه التجربة التي تمثل أولى التجارب الديمقراطية التي يخوضها الطالب، وتضعه على أول طريق المشاركة الإيجابية الفعالة في المجتمع.

وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى أنه تم الإعلان على الكشوف النهائية التي ستخوض الانتخابات خلال المرحلة الاولي للانتخابات التي ستجري يوم الأحد القادم على مستوي فرق النقل بمختلف كليات الجامعة.