شكرا لقرائتكم خبر عن وصول «بريمة» توصيل الغاز الطبيعي إلى مدينة أرمنت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت غرب الاقصر وصول البريمة الخاصة بالدفع النفقى والمعنيه بتوصيل الغاز الطبيعى لمدينة ارمنت، وتفقد المناطق التي يتم مرور البريمة أسفلها.
ومن المقرر ان تمر البريمة اسفل ثلاث ترع ومصرف وطريق مصر أسوان السريع، على ان يبدأ العمل بدءا من الأسبوع المقبل.
رافق عاشور خلال جولته مدير المرافق وذلك لتذليل أي عقبات تواجه المشروع. ويذكر أنه قد تم التنسيق سابقا بين جميع الأطراف المعنية وهى المرور والرى والهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل النهرى.
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