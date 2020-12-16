شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم المنوفية» يتابع العمل بلجنة الإدارة للشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام اليوم أحمد سويد، مدير التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، بمتابعة العمل باللجان الداخلية للجنة الإدارة للشهادة الإعدادية العامة والتي تستعد لتجهيز خطابات الندب لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والمراقبين والملاحظين والإداريين والعمال لجميع لجان الشهادة الإعدادية العامة عن امتحانات نصف العام يناير ٢٠٢١.
وأكد «سويد» على جميع اللجان مراعاة التوزيع العادل والشفافية والحيادية لجميع المعلمين على لجان سير الامتحان واستبعاد المعلمين المحرومين من أعمال الامتحانات من المشاركة في أعمال الامتحانات.
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