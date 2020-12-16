شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لشكاوى الأهالي.. نائب محافظ القليوبية تقود حملة لإزالة إشغالات سوق قليوب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قادت ايمان ريان، نائب محافظ القليوبية، الأربعاء، حملة إزالة إشغالات مكبرة بمنطقة السوق، يجري منطقة السكة الحديد بمدينة قليوب، وذلك بناءً على شكاوى المواطنين من كثرة الإشغالات بالمنطقة.
وشارك في الحملة، مجدى نجاح رئيس المدينه، والسيد عبدالعظيم وأحمد سعيد نائبا رئيس المدينه، رأفت مدير الاشغالات، وقوة من مركز الشرطة.
ووجهت نائب المحافظ، برش وتعقيم السوق وذلك في إطار توجهات الدولة لإتباع الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19) .
وتأتي تلك الحملة في إطار ضرورة تلبية شكاوى المواطنين والقضاء على العشوائيات وتوفيرة حياة كريمة للمواطنين فضلا عن توفير بيئة نظيفه وجميلة لهم، ووجهت نائب المحافظ.
يذكر أنه تم رفع المضبوطات من خلال 3 سيارات وازالة 20 طن قمامة واشغالات من السوق، وذلك في إطار القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
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